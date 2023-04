La salma di Julia Ituma è rientrata in Italia

La salma di Julia Ituma è rientrata con un volo della Turkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50. Il feretro è poi stato trasferito in una camera mortuaria a Milano. I familiari della giovane atleta, sulla cui morte sono in corso indagini della polizia turca, volati a Istanbul giovedì, sono invece rientrati ieri sera. Il funerale di Julia sarà celebrato a Milano martedì mattina alle 11 nella chiesa di San Filippo Neri , la parrocchia dove Julia ha cominciato a giocare a pallavolo. Il direttore generale della Igor Volley Enrico Marchioni, l’ultimo dello staff a rientrare a Novara dalla Turchia, ha raccontato a La Stampa Novara lo stato d’animo in cui versa.«Sinceramente non ho parole. In questo momento non abbiamo in mano nulla, sono in balia degli eventi - ha dichiarato Enrico Marchioni - Mi sento in un frullatore, una brutta sensazione che non avrei mai pensato di vivere. Io sto bene, ho cercato di mantenermi lucido, ma il crollo arriverà» spiega il Dg azzurro che, insieme al medico sociale Federica Malgrati, è rimasto ad Istanbul a disposizione delle autorità locali.