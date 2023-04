Le Under 16 di Novara con Titù sulla pelle

TORINO- Hanno giocato con il numero 15 e il nickname “Titù” disegnati sulla gamba sinistra con un pennarello. Le pallavoliste under 16 dell'Agil Volley che giocano nel campionato di serie C, sono state le prime della società novarese a scendere in campo dopo la tragica morte di Julia Ituma. Lo riporta l'edizione novarese di un quotidiano: prima dell'inizio del match con il Pianezza, a Trecate (Novara) si sono abbracciate in mezzo al campo e hanno lanciato, in coro, il grido “Titu!”. In segno di rispettoin occasione dei funerali, nella giornata di martedì, tutti gli allenamenti del settore giovanile saranno sospesi. Gli allenamenti della prima squadra sono ripresi ieri e proseguiranno, fino a nuovo ordine, a porte rigorosamente chiuse.