Ebadipour, niente VNL con l'Iran

TORINO - Niente nazionale per Milad Ebadipour. Il capitano della nazionale iraniana salterà la Volleyball Nations League del 2023. Lo ha confermato Behrouz Ataei, l’allenatore della nazionale iraniana , ha annunciato spiegando che la sua squadra giocherà nel VNL 2023 senza il forte centrale. Ataei ha dichiarato: «Milad ha degli infortuni che preferisce curare in Europa. Diventerà presto anche papà e per questi motivi non sarà con la Nazionale in VNL». Ebadipour veste la maglia dell’Allianz Milano d questa stagione e non è riuscito a dare un contributo incisivo per tutta la stagione regolare, palesando qualche difficoltà nel confrontarsi con l’alta intensità di gioco. Eppure in questi playoff in cui Milano sta facendo cose egregie può rappresentare un uomo in più dalla panchina per offrire alternative di gioco al palleggiatore Paolo Porro. L’Allianz ha fatto l’impresa eliminando Perugia ai quarti da ottava squadra della regular season. Ora è sull’1-1 nella serie di semifinale con Civitanova e le sorprese non sono finite. Per il tecnico Roberto Piazza la squadra ha acquisito consapevolezza dei suoi mezzi proprio nel momento più importante. Un discorso che vale anche per Milan Ebadipour.