S3: in 1500 hanno invaso il PalaPrometeo di Ancona

ANCONA- La carica dei 1500 bambini ha colorato il PalaPrometeo di Ancona, impianto che a settembre sarà teatro dei match del Campionato Europeo, in occasione della tappa marchigiana del Volley S3 . Entusiasmo, condivisione e divertimento sono stati gli ingredienti che si sono vissuti all'interno del villaggio. Tantissimi sorrisi e voglia di cimentarsi nel gioco con gli smart coach del Volley S3, il progetto che ha l’obiettivo di avviare i più giovani al gioco della pallavolo, in maniera diversa, abbassando la rete ma facendo crescere la partecipazione.

« Questo è un altro grande evento con i più giovani nelle nostre strutture sportive e credo che ci sia sempre più bisogno di momenti di aggregazione anche in considerazione del fatto che la pandemia è stata drammatica per i nostri ragazzi e coinvolgerli facendo stare insieme è molto importante - chiarisce Andrea Guidotti, assessore allo sport del comune di Ancona - Ci tengo a ringraziare la Federazione italiana pallavolo e spero di ritrovarci presto per altri eventi giovanili, senza dimenticare la tappa dei campionati europei che aspettiamo con impazienza ».

Gli istituti scolastici coinvolti nella tappa di Ancona sono stati 45 e gli insegnanti hanno accompagnato gli studenti con grande entusiasmo e disponibilità.

« Abbiamo caldeggiato questo appuntamento e il riscontro che abbiamo avuto nel mondo giovanile, specie dopo la pandemia, è stato molto positivo e questo evento evento del volley S3 si aggiunge al grande lavoro che le società stanno facendo sul territorio senza dimenticare anche le attività fatte nelle scuole - aggiunge Fabio Franchini, presidente di Fipav Marche - Vogliamo che questo grande evento possa preparare il terreno al Campionato europeo: sarà un impegno importante per tutti noi, un periodo intenso per l’organizzazione e sono sicuro che il nostro mondo possa rispondere adeguatamente con una grande partecipazione ».

Lo sciame coloratissimo di giovanissimi è sceso in campo sotto lo sguardo attento degli smart coach affiancati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio, poi i piccoli atleti si sono divertiti con Laura Carusino, volto dell’Albero Azzurro, presente nel villaggio grazie a Rai Kids, uno dei partner del Circuito 2023 del Volley S3. Nel villaggio c’è stato interesse per lo stand dell’ESA, che ha l’obiettivo di formare e promuovere i ragazzi nel mondo della ricerca scientifica, poi Coldiretti e Decathlon.







Intanto cresce l’attesa per il prossimo appuntamento con il Volley S3 in programma a Firenze il prossimo 27 aprile, per poi proseguire a Bari (4 maggio), Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i giovani pallavolisti mercoledì 31 maggio.