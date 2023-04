Caravello saluta la pallavolo

TORINO - Addio pallavolo e tanta commozione. Il libero di Granda Cuneo, Lara Caravello ha annunciato, a sorpresa, dopo la fine della partita dei playoff Challenge il suo addio alla pallavolo giocata. Lara lo ha fatto tra le lacrime ma si è detta convinta della scelta e di voler intraprendere altre strade fuori dalla pallavolo: «Era il mio ultimo anno. Ho deciso di mettermi in gioco al di fuori della pallavolo. Una decisione difficile perché la pallavolo è stata la mia vita da sempre, ma è quello che voglio». Forse Lara avrebbe voluto per la sua ultima partita un risultato diverso. Invece Cuneo non è riuscita ad opporsi a Firenze e ha subito la seconda sconfitta nella serie. Una sconfitta che la estromette dalla corsa per un posto in Europa. «Troppe cose non hanno funzionato in questa partita. Ci sarebbe piaciuto chiudere in un altro modo dopo una stagione che è stata davvero complicato per la nostra squadra». A Lara resta la gioia dei tanti successi raccolti con la maglia di Conegliano. Su tutti svetta la Champions League del 2021 vinta a Verona in finale contro il VakifBank di Giovanni Guidetti.