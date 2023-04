Un Premio di cuore per ricordare Julia Ituma

Un premio per Julia Ituma, per ricordarla e per far in modo che la sua tragedia non venga dimenticata. In un Pease come l’Italia, stretto dalla crisi demografica, tutti devono fare la loro parte perché nessuno giovane venga perso per strada. Lo strazio e la commozione di questi giorni testimoniano quanto la vicenda di Julia abbia segnato l’opinione pubblica e quanto sia presente in tutti l’esigenza di riservare una “cura” speciale alle nostre nuove generazioni. Per questo l’associazione culturale “Piero Dardanello”, in collaborazione con “Tuttosport”, ha deciso di assegnare la 18ª targa intitolata a Piero Gasco alla memoria di Julia Ituma, la giovane promessa della pallavolo tragicamente morta a Istanbul dopo essere precipitata dal sesto piano dell’Hotel dove era ospitata l’Igor Gorgonzola Novara. Ogni anno il premio, dedicato al medico e dirigente sportivo, viene consegnato a un atleta o a un personaggio del mondo dello sport che si sia distinto per la propria attività filantropica o per azioni di solidarietà. Presente alla serata in cui il Premio è stato assegnato anche il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Spetta a Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione “Dardanello”: «Il nostro è un Premio che celebra i lati positivi dell’animo umano; ovvero solidarietà, coerenza, costanza, impegno, ravvedimento, accoglienza, memoria. Quello che è successo è drammatico e il riconoscimento 2023 viene intitolato alla giovane “Titu”, in un mondo che corre veloce e che non si ferma a riflettere. Ci sarà tempo per valutare le opportune iniziative, in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, ma la città di Mondovì, terra in cui hai giocato e sorriso Julia, si ferma per salutarti».