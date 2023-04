Firenze ospita la terza tappa dell' S3

FIRENZE- Giovedì 27 aprile migliaia di bambini si riverseranno a Firenze, nello storico piazzale Michelangelo di Firenze, per il terzo appuntamento del Volley S3. Dopo Verona ed Ancona il circuito si sposta in Toscana dove l’evento potrà incuriosire anche i molti turisti presenti in città per il lungo ponte di aprile, vedrà ancora una volta gli smart coach impegnati con gli studenti degli istituti fiorentini e i giovani giocatori delle società pallavolistiche del territorio.