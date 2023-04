Milano, la più bella sorpresa

TORINO - Milano è la più bella sorpresa. Le semifinali playoff di Superlega hanno sancito il successo di Trento e Civitanova ristabilendo le gerarchie del campionato che i playoff avevano mandato un poco all’aria. Trento torne in finale, Civitanova si conferma squadra da finale. La grande assente è Perugia. A brillare sono state Piacenza e Milano. Ma il risultato dell’Allianz è notevole perché partita dall’ottava posizione della stagione regolare ed ha eliminato la prima, la Sir, e ha dato filo da torcere alla Lube, tre scudetti di fila e campionessa in carica. Non male per una squadra che aveva iniziato la stagione con qualche balbettio di troppo e che ha trovato la forza di sopperire anche alle mancanze. Il segreto di questo bel risultato lo spiega il capitano Matteo Piano: «La squadra in una parola? Una squadra di appartenenza, che è appartenuta a noi stessi in questo percorso, alla società, allo staff e alla gente. È una squadra, secondo me, di appartenenza che ha trovato la sua identità, e penso sia bello quando sai di appartenere agli altri e gli altri appartengono a te, si è visto tanto nel nostro percorso, e cioè il fatto di sognare insieme a tante persone e oggi in tanti siamo tristi perché sarebbe stato bello andare avanti, ma andiamo avanti lo stesso perché avere come obiettivo la Champions è molto stimolante».