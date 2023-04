Perugia, il solito corto circuito

TORINO - Perugia in corto circuito. Ieri la società ha comunicato che il tecnico Andrea Anastasi non verrà confermato. Una scelta attesa per due motivi: la seconda parte di stagione disastrosa e il fatto che il tecnico lombardo avesse contratto per un solo anno. Una scelta che arriva quando la squadra è ancora impegnata nel playoff per la Challenge Cup. Anastasi è l’ennesimo tecnico accompagnato alla porta. Prima di lui Bernardi, lo scorso anno Nikola Grbic per citarne alcuni. Si ripete per l’ennesima volta il meccanismo di bocciatura e ripartenza che ha macinato tanti allenatori. In gioco non è tanto la difesa di Anastasi che potrà sempre dire di aver vinto Supercoppa e Mondiale per club. Non poco per una squadra “normale”.