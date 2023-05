Torino si prepara per le Superfinals

TORINO - Torino si prepara ad ospitare le Superfinals di Champions League. Oggi sono in città i vertici di Cev e Federazione Pallavolo per la presentazione dell’evento che si svolgerà il 20 maggio al Pala Alpitour. La conferenza è in programma alle 11.30 presso il Comune di Torino. La città ha fortemente voluto questo appuntamento per riaffermare la sua vocazione ad essere location di avvenimenti di prestigio. Certo, la speranza era quella di avere molte squadre italiane a giocarsi il trofeo. Non è stato così. Alla fine in campo maschile saranno due squadre polacche a contendersi la vittoria, due squadre turche in quella femminile. Però resta il livello altissimo di questa manifestazione e la volontà di Torino di diventare sempre di più casa dello sport che lascia il segno. E’ mancato l’appuntamento con le Olimpiadi 2026, frutto dell’errore di partenza della Giunta pentastellata. Le Olimpiadi del pattinaggio si faranno a Rho Fiera, ma gli impianti di Torino sono pronti per ospitare altre manifestazioni che richiamino un pubblico locale e internazionale. Tutto questo in un contesto in cui la fame di eventi del pubblico è sempre più grande. Su questo scommette Torino e ha le carte in regola per vincere questa sfida.