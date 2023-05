Scandicci si consola con la Champions

TORINO - Scandicci ha ancora qualcosa da imparare. Ieri sera la corsa delle toscane si è fermata in gara 3 di semifinale playoff. In finale ci va Milano e a nulla è valso il fattore campo. Scandicci ha patito il traguardo e ha subito l rabbia delle lombarde. Il Vero Volley Milano è partito meglio e si è portato in vantaggio per due set a zero, conquistando le prime due frazioni di gioco con i punteggi di 21-25 e 20-25. Spalle al muro, sull’orlo dell’eliminazione, la Savino Del Bene ha trovato le energie fisiche e mentali per rimettere in piedi la gara: le ragazze di Barbolini hanno infatti vinto il terzo set ai vantaggi, dopo un lungo scontro punto a punto. Conquistato la terza frazione per 26-24 la Savino Del Bene Volley ha poi dominato il quarto set, vincendolo per 25-18. La sfida si è così conclusa al tie break, con Milano che è riuscita a costruire l’allungo decisivo. Avanti 5-8 al cambio campo la squadra lombarda si è infatti aggiudicata il quinto set per 10-15 e la gara per tre set a due. Il tecnico Massimo Barbolini traccia il bilancio di una stagione importante ma non nega la delusione per l’ultima partita: «Penso sia stata una stagione di alto livello, una stagione con buoni risultati. Ci eravamo posti l’obiettivo molto ambizioso di vincere la CEV Cup e di qualificarci per la Champions League e negli ultimi dieci anni sono state solamente quattro le squadre a riuscire a vincere una coppa europea e qualificarsi per la Champions successiva. Ripeto, bisogna dire “brave” a queste ragazze, non solo per Gara-3, ma per tutta la lunga stagione che hanno fatto. È ovvio saremmo stati più contenti se ci fossimo sentiti sabato per la presentazione della partita, quindi è normale ci sia delusione e tanta amarezza».