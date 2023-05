Torre Quetta ha ospitato 3000 studenti per il Volley S3

« Per noi è stata una bellissima giornata di sport, abbiamo scelto una location per far giocare i partecipanti a pochi passi dal mare perché la pallavolo è apertura a tutta la cittadinanza - ha chiarito Danilo Piscopo, presidente del Comitato Territoriale Fipav di Bari - Foggia - il meteo ci ha permesso di coinvolgere così tanti ragazzi all’aperto e questo ci riempie di gioia. Ci tengo a sottolineare inoltre che stiamo lavorando con entusiasmo per i Campionati Europei, il grande evento che coinvolgerà il nostro territorio ».

A Torre Quetta i ragazzi sono stati accolti dagli smart coach con il supporto di Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio che hanno proiettato i più giovani direttamente alla schiacciata.

« Questa possiamo definirla come la tappa di mare del circuito Volley S3 a pochi metri dalla spiaggia e in una bella giornata di sole ma soprattutto insieme a tanti ragazzi per ribadire che la pallavolo è uno sport bellissimo, che lo sport fa divertire e poi che ci prepariamo a vivere insieme le emozioni degli ottavi e i quarti di finale dei Campionati Europei qui a Bari, sarà l’occasione per ammirare da vicino i campioni di questo sport » ha spiegato Pietro Petruzzelli, assessore allo sport del Comune di Bari.

« È un’emozione grande essere qui con tutti questi ragazzi e ci tengo a rinnovare il rapporto tra sport e scuola ed è anche importante che sia lo sport sia la scuola siano inclusivi: lavoriamo tutti insieme perché con questa emozione i ragazzi crescono insieme a noi » ha aggiunto Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari.

Tra le tante storie del villaggio del Volley S3 c’è anche quella delle 12 Mamme di Canosa che hanno accompagnato i propri bambini a Torre Quetta e che durante la stagione sportiva giocano a pallavolo in una squadra composta da mamme, tesserate con la Polisportiva Popolare Canosa: durante gli allenamenti invernali fanno giocare a pallavolo anche i loro figli. A Torre Quetta erano presenti anche Decathlon, Esa con il progetto Iride, e Coldiretti con Campagna amica.

Dopo le tappe di Verona, Ancona, Firenze e Bari il circuito del Volley S3 proseguirà con l’evento di Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio.