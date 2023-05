Signorile rinnova con Cuneo Granda

TORINO - Noemi Signorile sarà la palleggiatrice e la capitana della Cuneo Granda Volley anche nella prossima stagione, la quarta consecutiva in biancorosso per la palleggiatrice torinese, ormai cuneese d'adozione. Una conferma pesantissima quella di Signorile, che con la sua classe e la sua esperienza sarà un punto di riferimento fondamentale per le nuove compagne che la affiancheranno nella stagione 23/24. Anche in quella che finora è stata la sua stagione più difficile da quando è a Cuneo, Noemi Signorile ha dimostrato di essere un punto fermo imprescindibile dentro e fuori dal campo. In una squadra quasi del tutto rinnovata, inevitabile ripartire dalla sua costanza di rendimento ad alti livelli, dalla sua dedizione alla causa, dalla sua centralità dentro e fuori dal campo. Ci sono ancora tante sfide da vivere e da vincere a Cuneo per Noemi Signorile: nuove intese da creare, un gruppo di prospettiva da guidare, il traguardo delle cento presenze in biancorosso sullo sfondo. «Non sono mai stata quattro anni di fila nella stessa squadra: se ho scelto di rimanere ancora a Cuneo è perché la sento casa mia. Cosa mi auguro per il prossimo campionato? Un'annata in cui concentrarsi esclusivamente sul campo per raggiungere gli obiettivi prefissati».