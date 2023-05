Volley azzurro in Val di Fiemme: anche quest'anno le nazionali saranno in Trentino

"Il Trentino con le sue bellezze paesaggistiche - commenta Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing - gli impianti sportivi di standard elevato, la qualità dell'ospitalità e l’ampia gamma di attività sul territorio ha permesso alla squadra di rafforzare il legame, di trovare nuove energie e stimoli e di preparare al meglio gli appuntamenti agonistici che l’hanno visto protagonista sulla scena internazionale. E' un grande piacere di poter riconfermare ancora una volta questa iniziativa e di rafforzare un'amicizia solida".

E' così con le emozioni per il titolo iridato vinto a settembre ancora vive che i ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi tornano in ritiro in valle di Fiemme. Il gruppo sarà a Cavalese dal 7 al 12 maggio e dal 16 al 26 maggio, quando è previsto anche un test match tournament con Olanda e Bulgaria, un torneo triangolare amichevole importante per definire le strategie in vista della prima fase della Volleyball Nations League, a giugno in Canada, primo appuntamento di un’estate calda che vedrà gli azzurri impegnati nel torneo di qualificazione olimpica e nella preparazione dei Campionati europei.

Anche le azzurre allenate da Davide Mazzanti, dopo i campionati europei di agosto, torneranno in val di Fiemme per preparare la qualificazione olimpica: a settembre la capitana Myriam Sylla e compagne inizieranno a costruire qui il loro sogno a cinque cerchi.

“Da oltre dieci anni la Val di Fiemme è a tutti gli effetti la Casa del Volley Azzurro. Anche quest’anno le nazionali maschile e femminile hanno deciso di tornare ad allenarsi nella nostra valle, dove sanno di poter trovare la serenità e la tranquillità necessarie per ricaricare le pile e prepararsi ai grandi eventi internazionali che le attendono nei prossimi mesi. Una collaborazione che ci riempie di orgoglio e che ha una doppia valenza", spiega Paolo Gilmozzi, presidente dell’Azienda per il turismo Val di Fiemme e Cembra. "Da un lato, il nostro territorio offre ai pallavolisti un’ampia gamma di opportunità per affiancare all’allenamento in palestra discipline che rafforzano la condizione fisica e lo spirito di gruppo; dall’altra, la loro presenza è un’importante occasione di valorizzazione e promozione della nostra valle che, con le sue bellezze paesaggistiche e i suoi impianti sportivi di eccellenza, si rivela sempre all’altezza delle aspettative dei nostri ospiti, anche quando sono campioni del mondo".

La scuola "La Rosa Bianca" è sempre in prima linea nel collaborare con Apt e FederVolley nel coordinare gli allenamenti: “In questi anni - conclude il professore Michele Malfer, vice preside dell’istituto - la presenza delle nazionali ha permesso ai ragazzi di incontrare atleti di alto profilo e figure carismatiche come De Giorgi e Mazzanti: si è trattato di importanti e stimolanti occasioni di approfondimento e riflessione sui valori e l’importanza dello sport come scuola di vita. Inoltre, la possibilità di seguire da vicino allenamenti e sessioni tecniche di atleti e professionisti vale molto anche (e non solo) per i tanti studenti-atleti che frequentano la nostra scuola. Sono vantaggi e opportunità che ripagano l’impegno organizzativo e la necessità di 'cedere' per alcune settimane i nostri spazi alla nazionale. Da ricordare che, grazie a un accordo fra Sagis e Apt, i nostri ragazzi possono comunque svolgere attività fisica sfruttando il bellissimo centro acquatico di Cavalese".