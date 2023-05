Cuneo Sitting, che derby con Chieri

TORINO - Prima gioia per il Cuneo Sitting Volley che fa suo il derby con Chieri. Nel concentramento di domenica i cuneesi sono partiti subito agguerriti, dando filo da torcere ai ben equipaggiati ed esperti padroni di casa di Brembate. Tuttavia, i due confronti sono terminati a favore dei bremabatesi per 3-1. A seguire un altro scontro tra Brembate e Cuneo, dove solo nel terzo set i cuneesi si sono avvicinati nel punteggio ai padroni di casa, portando il set ai vantaggi. Nel pomeriggio invece, protagonista assoluto il Derby con Chieri. I biancoblù avendo rotto il ghiaccio contro i brembatesi, sono partiti subito motivati portando a casa il risultato per 3-1 (25-14/25-20/16-25/25-9). Il prossimo appuntamento con la Serie A del Cuneo Sitting Volley sarà in casa, ovvero al Palasport di Cuneo, domenica 28 maggio con un doppio scontro Derby contro Chieri. La mattina alle ore 11.00 sarà Cuneo contro Chieri, mentre alle 17 sarà la Finalissima del girone tra le due piemontesi. Al momento il Volley Brembate Sopra vinto tutti e 3 gli incontri sia contro Chieri che contro Cuneo, quindi in testa al girone con 6 vittorie. Cuneo ha vinto il primo dei tre confronti Derby con Chieri, quindi il 28 a Cuneo si deciderà chi tra la BAM S.Bernardo Sitting Volley Cuneo e la Diasorin Fenera Chieri passerà il turno alla Final 8 di Parma dal 2 al 4 Giugno.