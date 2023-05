Enweonwu, un opposto per Cuneo Granda

TORINO - Terry Ruth Enweonwu è il secondo tassello della Cuneo Granda Volley per la stagione 23/24: l'opposta e schiacciatrice classe 2000 approda a Cuneo con tanta voglia di rivincita e ormai prossima al pieno recupero dopo un'annata ai box a causa dell'infortunio al ginocchio destro subito il 28 giugno del 2022 con la maglia della Nazionale ai Giochi del Mediterraneo. A Cuneo Enweonwu ritroverà Massimo Bellano dopo i trascorsi comuni in azzurro e a Firenze. Nelle prime due stagioni con la maglia del Bisonte ha messo a segno 394 punti, mostrando una notevole versatilità che permette prima a Mencarelli e poi a Bellano di schierarla sia in posto due sia in posto quattro. La scorsa estate la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a Orano in Algeria nel corso dei Giochi del Mediterraneo, poi vinti dall'Italia, e il lungo percorso di riabilitazione. A Cuneo la attendono mesi di lavoro in palestra per essere al 100% al via della preparazione a inizio agosto: Enweonwu vuole tornare a essere protagonista in campo. «Ho tanta fiducia e tanto entusiasmo per questa nuova avventura: non vedo l'ora di cominciare a lavorare in palestra a Cuneo la prossima settimana per essere pronta per l'inizio della preparazione. Ho già vissuto una riabilitazione e un rientro in campo con Massimo Bellano, e sicuramente la sua presenza è stata determinante nella mia scelta di vestire i colori biancorossi. Fisicamente mi sento bene e sono pronta per l'ultimo step verso il pieno recupero».