TORINO - Barbolini e Scandicci ancora insieme. Il tecnico Massimo Barbolini sarà alla guida della prima squadra anche nella stagione 2023-2024. Dopo l’ultima stagione nella quale sono arrivate la vittoria della CEV Cup 2023 e la qualificazione alla prossima CEV Champions League, il rapporto appare più solido che mai, nonostante la squadra toscana non sia riuscita a raggiungere la finale scudetto, battuta in semifinale da una sorprendente Vero Volley. Barbolini, che affronterà la quarta stagione sulla panchina della Savino Del Bene Volley, è il tecnico più longevo nella storia della società. Ora l’obiettivo diventa proseguire la crescita della squadra e portarla a superare i momenti di difficoltà e inesperienza che le hanno impedito di raggiungere la finale scudetto. Questo diventa il primo obiettivo ora, dopo che in campionato la squadra ha chiuso la regular season in seconda posizione. E poi c’è l’avventura in Champions League, una manifestazione di cui Barbolini è molto esperto, avendola vinta quattro volte. Da oggi si costruisce il futuro di Scandicci. Un futuro di grandi sfide.