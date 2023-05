Hoffer, un altro anno a Piacenza

Nicolò Hoffer, classe 2000, sarà il secondo libero di Piacenza anche nella prossima stagione. Dopo un primo anno di crescita e di segnali positivi, quando è stato chiamato in causa, la società emiliana ha deciso di rinnovargli la fiducia. A Piacenza la prossima stagione arriverà Andrea Anastasi, reduce dalla stagione a Perugia, e porterà il suo bagaglio di esperienza, anche internazionale. Quindi una grande occasione per imparare per il giovane libero. «Sono logicamente soddisfatto - sottolinea Nicolò Hoffer – di potere vestire la maglia biancorossa anche nella prossima stagione che ci vedrà protagonisti ancora in Europa ma nella competizione più importante. In questa stagione sono cresciuto tantissimo non solo a livello tecnico ma anche come persona e questo grazie ad avere potuto vivere e lavorare per un intero anno vicino a grandi giocatori e grandi campioni non solo in campo. Il mio obiettivo è crescere sempre di più e dare ogni volta il massimo sia in allenamento che ogni volta avrò la possibilità di scendere in campo. Il mio libero preferito è Grebennikov ma so di non avere le sue caratteristiche e allora cerco di prendere tante piccole cose da tutti, cerco di trovare da ognuno le caratteristiche che più si addicono a me».