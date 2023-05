A Torino Superfinals di Champions League con Paola Egonu

TORINO - Torino sotto la pioggia aspetta le Superfinals di Champions League. Si giocheranno domani , al Pala Alpitour, le due finali, femminile e maschile, a partire dalle 17.30 quando scenderanno in campo Vakifbank e Eczacibasi; alle 20.30 la finale maschile Zakza-Jastrzebski. Torino aspettava le squadre italiane ma non sono arrivate e queste finali valgono soprattutto come evento, per la città e per la sua vocazione ad essere catalizzatore di manifestazioni sportive di assoluta rilevanza. L'unica attrattiva è la presenza di Paola Egonu, alla sua ultima recita con la maglia del VakifBank dopo un solo anno passato a Istanbul. Ma un altro anno vestirà la maglia del Vero Volley e le occasione saranno più ghiotte. La riprova sta nell'andamento della vendita dei biglietti. Sono almeno 11mila quelli venduti, ma in prevalenza all'estero, almeno 40 i paesi di provenienza degli spettatori. Ci sono anche italiani ma si tratta di una nicchia di super appassionati che ha l'occasione di vedere queste finali senza uscire dall'Italia. Il risultato per Torino comunque c'è grazie agli stranieri, però si pensava ad un altro tipo di festa.