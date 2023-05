Silver Nations League: la Polonia supera 3-0 l'Italia

La nazionale tricolore ha praticamente sempre inseguito nel punteggio gli avversari ed anche quando ha provato a ribaltare la situazione non è riuscita a mantenere un vantaggio rassicurante. Dall’altra parte della rete c’è stata una squadra, quella polacca, che ha dimostrato il proprio valore e che ha sbagliato davvero poco.

Combattuta la prima frazione, nella quale l’Italia ha provato a tenere testa agli avversari nella fase centrale prima di subire l’affondo decisivo della Polonia che ha chiuso il parziale in proprio favore con il punteggio di 25-18. Nel secondo set, invece, la Polonia ha subito scavato un solco nel punteggio ed ha chiuso agilmente 25-8.

Il copione della partita non è cambiato nella terza frazione con Ripani e compagni costretti nuovamente ad inseguire. I polacchi hanno guadagnato un buon margine di vantaggio (12-7) con l’Italia che purtroppo non ha avuto la forza per replicare e il set si è concluso 25-17.

Domani gli azzurrini torneranno nuovamente in campo per affrontare nell’ordine Slovenia, Lettonia e Ungheria nella seconda giornata della Silver Nations League.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI-

19/05: Polonia-Italia 3-0 (25-18, 25-8, 25-17)

20/05: Italia-Slovenia (ore 11.30)

20/05: Lettonia-Italia (ore 15.30)

20/05: Ungheria-Italia (ore 19.30)

21/05: Italia-Gran Bretagna (11.30)