Degradi, una tigre per Vallefoglia

TORINO - La schiacciatrice Alice Degradi vestirà la maglia di Vallofoglia nella prossima stagione: è il quinto nuovo innesto annunciato dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Degradi proviene dalla Uyba Busto Arsizio, squadra per la quale era tornata giocare lo scorso anno e da dove era partita da ragazzina. Ci aspettiamo molto da lei e sono certo che, insieme a tutto il gruppo che sta nascendo, contribuirà a farci fare un altro salto in avanti – dice il presidente Ivano Angeli -. La squadra è ancora in fase di costruzione, ma la nostra visione non è cambiata in questi anni: il 29 maggio di due anni fa conquistammo la Serie A1 e da allora sono venute una salvezza alla penultima giornata e un nono posto. Chi viene da noi sposa un progetto, consolidare per crescere, e può contare su un’organizzazione all’altezza dei top club».