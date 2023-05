Lucchetta: "Volley italiano in salute, ora deve sfondare"

Il ruolo di cartone animato che esce dalla fiction e rientra nella realtà per far giocare a pallavolo i bambini nelle piazze italiane, gli si attaglia alla perfezione. Per chi non può averlo visto giocare, ma lo conosce solo per via della Lucky Squad, la squadra di “Super Spikeball” nella serie animata che proprio lui ha ideato, Andrea Lucchetta è un mito almeno tanto quanto lo era quando giocava. La pallavolo resta il suo gioco preferito, ma è anche un mondo che prende terribilmente sul serio quando fa il check up del movimento.

Andrea Lucchetta, le sue parole

"C’è necessità di riscoprire il gioco, il movimento, l’animazione e la condivisione - dice l’ex campione - con queste attività in giro per il Paese riesco a giocare con più di 40 mila bambini l’anno, che scoprono in me un personaggio in carne ed ossa, non solo un cartone animato. Se i bambini si divertono poi si avvicinano al gioco. Il movimento sta bene, questo sport è poco considerato perchè la maggior parte delle attenzioni sono rivolte alla bolla speculativa del calcio, che prima o poi esploderà. La pallavolo è uno sport genuino, che interagisce con il comparto della famiglia. La Nazionale di De Giorgi ha vinto un Mondiale e un Europeo e ora giocherà quest’ultimo in casa: siamo in salute, abbiamo un numero impressionante di tesserati, adesso bisogna sfondare e coinvolgere grandi sponsor anche internazionali".

All’Italia di De Giorgi ora resta da chiudere il cerchio con una vittoria alle prossime Olimpiadi?

"Per Parigi è ancora lunga. Cominciamo a pensare al prossimo Europeo, che abbiamo la fortuna di giocare in casa (insieme a Macedonia, Bulgaria e Israele, ndr) e lo dobbiamo onorare. Èun gruppo giovane, che può migliorare tanto e arrivare molto lontano sotto la sapiente guida del capitano Simone Giannelli per sviluppare continue linee di crescita".

Passando al femminile, che valore può dare il ritorno di Paola Egonu in Italia?

"Se rientra con umiltà e si mette al servizio del gruppo è probabile che la squadra di Milano possa ricavarne dei benefici, ma stiamo parlando di uno sport di squadra nel quale un solo giocatore non fa la differenza; questo lo dimostra ormai ogni tipo di squadra in tutto il mondo. Con Egonu, Milano avrà un’arma in più, ma fondamentale sarà il suo atteggiamento che dovrà essere improntato all’umiltà".



Come mai tutti questi cambi di panchina tra maschile e femminile, anche in squadre che vincono?

"Perché si sta scimmiottando il calcio e questo non va bene. Ci sono i procuratori che la fanno da padrone. Nella femminile è ormai una girandola di giocatrici in grado di generare sempre movimenti di mercato. Le panchine devono essere in grado di poter dare progettualità e quindi serve stabilità. Penso ad Angelo Lorenzetti che non a caso, prima della vittoria dello scudetto con Trento, è stato messo nelle condizioni di essere liberato dalla società e ora prenderà in mano Perugia che ha già cambiato fin troppi allenatori. Speriamo che con lui possa trovare finalmente un po’ di continuità per programmare un progetto".