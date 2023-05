Trento, altra finale scudetto nell'Under19

TORINO - Un’altra Finale Scudetto per Trentino Volley. Questa volta in campo giovanile. A meno di due settimane dalla serata tricolore della BLM Group Arena in SuperLega, il Club gialloblù ha infatti conquistato una nuova occasione per arricchire di un ulteriore titolo italiano la propria bacheca. L’Itas Trentino Under 19 maschile, ieri, ad Agropoli ha superato in rapida successione gli scogli rappresentati dai quarti di finale e dalla semifinale, staccando il pass per la partita di oggi, assegnerà lo Scudetto di categoria. Partita da giocare a partire dalle ore 11 contro Ravenna (vittoriosa 3-0 su Napoli nell’altra semifinale): live streaming su www.youtube.com/channel/UCiWIC7oM6VY_5JB1xvXNUzA.