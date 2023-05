Chieri, in regia c'è Malinov

TORINO - Chieri ha scelto Ofelia Malinov. Confermate le anticipazioni dei mesi scorsi di Tuttosport. La palleggiatrice di origini bulgare è, infatti, la nuova palleggiatrice della club biancoblù. Dopo l'addio di Francesca Bosio, che già durante la stagione aveva annunciato di voler passare a Novara per disputare le coppe, la dirigenza del club torinese ha cercato una giocatrice che potesse sostituirla al meglio in una stagione che si annuncia ricca di impegni. Chieri si è imposta come quarta forza del campionato e la prossima stagione disputerà la Cev Cup. Malinov, dopo la ripartenza a Firenze, cerca a Chieri di ritrovare lo slancio anche in chiave azzurra. La sua carriera, e il suo palmarés, confermano l'assoluto valore della giocatrice. Nata a Bergamo il 29 febbraio 1996, 185 centimetri, figlia dell'allenatore bulgaro Atanas Malinov e dell'ex pallavolista Kamelia Arsenova, approda in B1 nel 2011 alla Bruel Bassano dove resta fino al 2015. Col passaggio al Club Italia debutta prima in A2, quindi in A1. Nel 2016 gioca a Conegliano, mentre nel 2017 disputa con Bergamo la sua prima stagione da titolare in A1. Nel 2018 approda a Scandicci, difendendone i colori per quattro stagioni e mezza prima di trasferirsi nel gennaio 2023 al Bisonte Firenze. Lungo e proficuo il rapporto di "Lia" con la maglia azzurra, dalle selezioni giovanili fino alla nazionale seniores con cui vince un argento (2018) e un bronzo (2022) nel campionato mondiale, un bronzo (2019) e un oro (2021) nel campionato europeo e l'oro nella VNL del 2022.