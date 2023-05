Perugia ospiterà l'8a tappa del volley S3

PERUGIA- L'8a tappa del Volley S3, l'ormai consolidato format organizzato dalla Fipav, si svolgerà a Perugia. Sarà la centralissima piazza IV Novembre, nel centro storico del capoluogo umbro, la location dell'atteso evento. Domani, mercoledì 31 maggio, la Fontana Maggiore, la Cattedrale e il Palazzo dei Priori faranno da sfondo all’appuntamento con i giovanissimi pallavolisti umbri. Sarà una giornata di grande divertimento in una regione di notevoli tradizioni pallavolistiche. Come ormai da format consolidato, anche a Perugia la mattina l’accesso ai campi sarà tutto per gli studenti degli istituti scolastici mentre nel pomeriggio verrà dato spazio ai giovanissimi pallavolisti delle società del territorio.