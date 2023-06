Junior League: Brugherio e Padova già qualificate

Nel Gruppo A Gamma Chimica Brugherio e Pallavolo Padova guidano la classifica a 9 punti, grazie ai rispettivi successi odierni per 3-0 contro la Sir Safety Susa Perugia e in virtù dell’affermazione in tre set dei Diavoli alle 19.00 con l’Emma Villas Siena. Il team brianzolo e il collettivo veneto sono già qualificati a braccetto per le Semifinali in attesa dello scontro diretto per il primo posto del raggruppamento, in programma domani, sabato 3 giugno (ore 11.00), al PalaPrincipi di Potenza Picena. Il sestetto toscano, battuto in mattinata anche dalla Valsa Group Modena con il massimo scarto, chiude il gruppo senza punti all’attivo e affronterà la Finale per il 9° posto, in calendario domani alle 17.00 al PalaPrincipi con Verona. Appaiati a 3 punti, i giganti perugini e modenesi, si affronteranno alle 9.00 di domani, sempre al PalaPrincipi, per la terza piazza della Pool. La vincente tornerà in campo domenica alle 11.00 per giocarsi il quinto posto sul campo dell’Eurosuole Forum, mentre la perdente andrà sotto rete già domani, alle 17.00, a caccia del 7° Posto sul campo principale.

Il Gruppo B non ha ancora padroni. Vero Volley Monza, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino popolano la prima piazza in coabitazione a 7 punti, ma l’unica squadra ancora imbattuta è quella brianzola, che oggi al PalaPrincipi ha piegato al tie break sia i gialloblù che i biancorossi nell’unico match di giornata dei padroni di casa. I dolomitici, invece, si sono rifatti in serata con il successo lampo contro la WithU Verona , in precedenza caduta anche con la Top Volley Cisterna in quattro set e ferma a zero punti in ultima posizione. Per gli scaligeri c’è un’unica prospettiva possibile, giocarsi il 9° posto con Siena. Domani mattina occhi puntati all’Eurosuole Forum sui due match in programma: alle 9.00 i monzesi se la vedranno con Cisterna, che ha 3 punti ed è già certa della quarta posizione, mentre alle 11.00 Trento e Civitanova si giocheranno il passaggio alle Semifinali in una sfida da dentro o fuori. Solo un tie break tra Itas e Lube, con una concomitante sconfitta da 3 punti dei brianzoli contro la Top qualificherebbe entrambi i settori giovanili dei Club che quest’anno si sono contesi lo Scudetto nella serie finale della SuperLega Credem Banca.

Domani mattina, sabato 3 giugno, è in programma la chiusura della fase a gironi. A seguire, nel pomeriggio, le finali per il 9° e per il 7° posto, ma anche le Semifinali. In calendario domenica 4 giugno, invece, le sfide per il 5° e il 3° posto. La Finalissima si giocherà alle 16.00.

I RISULTATI-

Girone A – 3a Giornata

Gamma Chimica Brugherio – Sir Safety Susa Perugia 3-0 (25-16, 25-22, 25-21) Eurosuole Forum

Arbitri: D’Argenio, Erman

Valsa Group Modena – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-20, 25-11, 25-15) Eurosuole Forum

Arbitri: Bosica, Galletti

Girone A – 4a Giornata

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia 3-0 (25-13, 25-20, 25-23) Eurosuole Forum

Arbitri: Tundo, Sumeraro

Gamma Chimica Brugherio – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-15, 25-17, 25-12) Eurosuole Forum

Arbitri: Erman, Tundo

CLASSIFICA GIRONE A-

Gamma Chimica Brugherio 9 punti (3 gare giocate)

Pallavolo Padova 9 punti (3 gare giocate)

Valsa Group Modena 3 punti (3 gare giocate)

Sir Safety Susa Perugia 3 punti (3 gare giocate)

Emma Villas Aubay Siena 0 punti (4 gare giocate)

Girone B – 3a Giornata

Itas Trentino – Vero Volley Monza 2-3 (19-25, 26-24, 19-25, 25-23, 8-15) PalaPrincipi

Arbitri: Pasquali, Tundo

Top Volley Cisterna – WithU Verona 3-1 (25-21, 23-25, 29-27, 25-23) PalaPrincipi

Arbitri: Sumeraro, Pasquali

Girone B – 4a Giornata

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 2-3 (28-26, 25-18, 17-25, 20-25, 10-15) PalaPrincipi

Arbitri: D’Argenio, Bosica

Itas Trentino – WithU Verona 3-0 (25-11, 25-22, 25-16) PalaPrincipi

Arbitri: Galletti, D’Argenio

CLASSIFICA GIRONE B-

Vero Volley Monza 7 punti (3 gare giocate)

Itas Trentino 7 punti (3 gare giocate)

Cucine Lube Civitanova 7 punti (3 gare giocate)

Top Volley Cisterna 3 punti (3 gare giocate)

WithU Verona 0 punti (4 gare giocate)

SABATO 3 GIUGNO 2023-

5ª Giornata

Girone A

9:00 Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena PalaPrincipi

11:00 Gamma Chimica Brugherio – Pallavolo Padova PalaPrincipi

Girone B

9:00 Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna Eurosuole Forum

11:00 Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Eurosuole Forum

Finale 9°-10° Posto

17.00 WithU Verona (migliore 5a) – Emma Villas Siena (peggiore 5a) PalaPrincipi

Finale 7°-8° Posto

17.00 4a Gir. A – 4a Gir. B Eurosuole Forum

Semifinali

19.00 1a Gir. A – 2a Gir. B

19.00 1a Gir. B – 2a Gir. A

(La migliore delle prime classificate giocherà la Semifinale all’Eurosuole Forum)

DOMENICA 4 GIUGNO 2023-

Finale 5°-6° Posto

9.00 3a Gir. A – 3a Gir. B Eurosuole Forum

Finale 3°-4° Posto

11.00 Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2 Eurosuole Forum

Finale

16.00 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 Eurosuole Forum