Kemas S. Croce conferma Bulleri

TORINO - Una conferma attesa. Michele Bulleri sarà il capo allenatore della Kemas Lamipel di A2 Credem Banca anche per la stagione 2023-24. La Società ha ufficializzato una scelta che era già nell’aria. Bulleri ha iniziato lo scorso campionato da viceallenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile. La separazione dei Lupi da coach Mastrangelo, a fine marzo, lo ha lanciato nel ruolo di “titolare”, con Alessandro Pagliai come secondo e Matteo Morando nelle vesti di scoutman. Bulleri ha esordito da “head coach” in A2 superando la prova Castellana Grotte al Pala Parenti (3-0) e guidando la squadra al quarto posto. Iniziati i playoff, ha trionfato nel quarto di finale superando Prata di Pordenone (vera e propria “bestia nera” dei biancorossi”) con un doppio successo, a S. Croce sull’Arno e in Friuli. Soltanto la Tonno Callipo Vibo Valentia, dominatrice stagionale del campionato, della Coppa Italia, e della Supercoppa, ha interrotto il cammino della Kemas Lamipel 2.0, una squadra ripensata e rimotivata. «Per quanto riguarda il gruppo della prossima stagione, stiamo allestendo una squadra che sarà sicuramente competitiva, con una forte componente “giovane”. Al di là di qualche punto fermo dotato della necessaria esperienza, avremo a disposizione ragazzi interessanti, che avranno bisogno di lavorare, che andranno aspettati, ma che potrebbero regalarci un salto di qualità non indifferente. Hanno un potenziale, dovremo esser bravi noi a farli “esplodere. E’ una situazione che mi piace e che ritengo congeniale alla mia formazione e al percorso che ho avuto fino a adesso. Il mio modo di lavorare si sposa molto con un roster di questo tipo».