Domani le finali del Campionato italiano di Sitting Volley

PARMA- A Parma decise le finaliste del Campionato Campionato Assoluto maschile e femminile di sitting volley. Le protagoniste che si batteranno nelle sfide decisive per il tricolore, in programma domani mattina alla Palestra “Pala Ponti” (Via Luigi Anedda, 1) di Parma, saranno Dream Volley Pisa e Cedacri SV Giocoparma, nel femminile, e L'Abbondanza del Pane Nola e Cedacri SV Giocoparma nel maschile.