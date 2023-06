Junior League: Monza è Campione d'Italia Under 20

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Vero Volley Monza è Campione d'Italia Under 20. Questo il verdetto della finale della Junior League giocata all'Eurosole di Civitanova Marche fra i brianzoli di Ambrosio e i Campioni in carica della Gamma Chimica Brugherio. Vittoria in quatto set per i monzesi che iscirvono per la prima volta il loro nome nell'albo d'oro della manifestazione succedendo proprio agli avversari di oggi.

Diavoli Rosa in campo con la diagonale composta dal regista Selleri e l’opposto Barotto, al centro Compagnoni ed Eccher, laterali Carpita e Ichino, libero Marini. Monza si dispone con Gianotti al palleggio per la bocca da fuoco Arguelles, Volpe e Rossi al centro, Bacco e Magliano in banda, Morazzini libero.



Partenza sprint per il consorzio Vero Volley, subito avanti di 5 punti in avvio (7-12) e dilagante nel cuore del parziale (11-18). I 6 muri vincenti e il 61% in attacco dei monzesi fanno la differenza, con Arguelles (6 punti) e Magliano (5) intraprendenti. I Diavoli Rosa forzano il servizio, ma il parziale se lo aggiudicano i rivali (16-25).



Al rientro il canovaccio non cambia. Monza manovra il gioco salendo in cattedra in attacco grazie a una ricezione affidabile. Quando Arguelles va a punto anche dai nove metri il punteggio è di 9-17. Coach Piazza gioca le carte Consonni e Mancini a set in corso. Brugherio a sprazzi dispensa belle giocate, ma gli uomini di Ambrosio navigano in acque tranquille (14-22) e portano a casa anche il secondo atto (15-25).



Quando il match sembra incanalato, Brugherio si ripresenta con il sestetto iniziale lavorando bene al servizio (9-5) e crescendo sia in attacco (60%) che a muro (6 vincenti a fine set). Vero Volley non ci sta e aggancia la Gamma Chimica (11-11) per due volte (19-19), ma sulla metà campo di Brugherio si sente la brezza del quarto set in arrivo dopo l’ace di Compagnoni (24-21). Decisivo Eccher (25-21).



In avvio di quarto set continua il forcing di Brugherio (11-8) con un grande Barotto, top scorer a fine match con 23 punti. La rincorsa della Vero Volley è premiata sull’infrazione in attacco di Brugherio (16-16). Grazie al contributo degli innesti dalla panchina, Monza si carica e centra il sorpasso. L’attacco del 17-19 è targato Magliano. Un’altra infrazione, questa volta sul fronte monzese al palleggio, rilancia la Gamma Chimica (20-20). Volata al cardiopalma con vittoria ai vantaggi per Monza su un errore in attacco dei rivali (26-28). Vero Volley alza al cielo il Trofeo Serenelli invadendo il campo con tutto il gruppo squadra. Finale di serata all’insegna delle premiazioni solenni sul taraflex tricolore.



Del Monte® MVP: Edwin Arguelles Sanchez (Vero Volley Monza).

In mattinata altri verdetti all’Eurosuole Forum: terzo posto assoluto per l’Itas Trentino grazie al 3-0 contro la Pallavolo Padova (25-14, 25-15, 25-21) e quinto posto per la Cucine Lube Civitanova, vittoriosa contro la Valsa Group Modena in quattro set (29-27, 23-25, 25-22, 25-14).



Giuseppe Ambrosio (Allenatore Vero Volley Monza)- « Abbiamo battuto bene nei primi due set, in cui loro hanno subito molto e sono stati fallosi. Poi si sono svegliati, siamo stati bravissimi a restare lì, sia nel terzo e nel quarto eravamo sotto 15-11 e siamo riusciti a recuperarli. Sono serviti tutti i ragazzi, abbiamo fatto break in battuta con Gabriele e con Matteo che sono entrati dalla panchina, è stato incredibile: ho dovuto usare tutta la rosa in questa competizione, sono stati fondamentali proprio tutti dal primo all’ultimo. Volevo ringraziare gli allenatori che hanno preparato questi ragazzi durante tutta la stagione ».

IL TABELLINO DELLA FINALE-

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO– VERO VOLLEY MONZA 1-3 (16-25, 15-25, 25-21, 26-28)–

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Mancini 1, Selleri 3, Ichino 7, Marini, Colombi (L) ne, Barotto 23, Savino, Carpita 12, Chiloiro ne, Consonni, Compagnoni M. 8, Viganò ne, Eccher 6, Compagnoni F. All. Piazza

VERO VOLLEY MONZA: Magliano 13, Mariani, Bacco 11, Arguelles Sanchez 21, Gianotti, Pisoni (L), Rossi 9, Sacco, Volpe 3, Bonsignore ne, Franchini ne, Morazzini, Biasotto ne. All. Ambrosio.

ARBITRI: Sumeraro, Galletti

NOTE- Durata: 23’, 23’, 28’, 38’, Totale 2h 04’.

LA CLASSIFICA FINALE-

1 Vero Volley Monza

2 Gamma Chimica Brugherio

3 Itas Trentino

4 Pallavolo Padova

5 Cucine Lube Civitanova

6 Valsa Group Modena

7 Top Volley Cisterna

8 Sir Safety Susa Perugia

9 WithU Verona

10 Emma Villas Aubay Siena



Finale 9°-10° Posto

WithU Verona – Emma Villas Aubay Siena 3-2 (24-26, 25-12, 23-25, 25-16, 15-10)



Finale 7°-8° Posto

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna 1-3 (25-18, 12-25, 21-25, 22-25)





Finale 5°-6° Posto

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena 3-1 (29-27, 23-25, 25-22, 25-14)



Finale 3° - 4° posto

Itas Trentino – Pallavolo Padova 3-0 (25-14, 25-15, 25-21)

ALBO D’ORO JUNIOR LEAGUE-

1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Sidis Baker Falconara

1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna

1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna

1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna

1996/97 Sisley Treviso

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 TNT Alpitour Cuneo

1999/00 Lube Banca Marche Macerata

2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto

2001/02 Sisley Treviso

2002/03 Sira Ancona

2003/04 Icom Latina

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 Lube Banca Marche Macerata

2007/08 Sisley Treviso

2008/09 Sisley Treviso

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo

2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013/14 Itas Assicurazioni Trentino

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Volley Treviso

2017/18 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Gamma Chimica Brugherio

2022/2023 Vero Volley Monza



FINAL TEN – CIVITANOVA MARCHE-



GIRONE A-



1a Giornata

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena 3-1 (25-16, 25-23, 22-25, 25-21)



Sir Safety Susa Perugia –Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-15, 25-17, 25-20)



2a Giornata

Gamma Chimica Brugherio – Valsa Group Modena 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-21)



Pallavolo Padova – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-17, 26-24, 25-15)



3a Giornata

Gamma Chimica Brugherio – Sir Safety Susa Perugia 3-0 (25-16, 25-22, 25-21)



Valsa Group Modena – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-20, 25-11, 25-15)



4a Giornata

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia 3-0 (25-13, 25-20, 25-23)



Gamma Chimica Brugherio – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-15, 25-17, 25-12)



5a Giornata

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena 1-3 (18-25, 21-25, 29-27, 20-25)



Gamma Chimica Brugherio – Pallavolo Padova 3-2 (25-17, 20-25, 19-25, 25-13, 15-12)



CLASSIFICA FINALE GIRONE A-

Gamma Chimica Brugherio 11

Pallavolo Padova 10

Valsa Group Modena 6

Sir Safety Susa Perugia 3

Emma Villas Aubay Siena 0



GIRONE B-



1a giornata

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna 3-0 (25-17, 25-14, 25-14)



Vero Volley Monza – WithU Verona 3-0 (25-23, 28-26, 25-21)



2a giornata

Itas Trentino – Top Volley Cisterna 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)



Cucine Lube Civitanova – WithU Verona 3-1 (25-15, 19-25, 25-18, 25 -17)



3a Giornata

Itas Trentino – Vero Volley Monza 2-3 (19-25, 26-24, 19-25, 25-23, 8-15)



Top Volley Cisterna – WithU Verona 3-1 (25-21, 23-25, 29-27, 25-23)



4a Giornata

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 2-3 (28-26, 25-18, 17-25, 20-25, 10-15)



Itas Trentino – WithU Verona 3-0 (25-11, 25-22, 25-16)



5a Giornata

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-0 (25-13, 25-11, 25-16)



Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-20, 25-23, 25-19)



CLASSIFICA FINALE GIRONE B-

Vero Volley Monza 10

Itas Trentino 10

Cucine Lube Civitanova 7

Top Volley Cisterna 3

WithU Verona 0