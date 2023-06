Chieri scommette su Omoruyi

TORINO - Soffia un vento azzurro su Reale Mutua Chieri. La società torinese ha messo sotto contratto la schiacciatrice Loveth Omoruyi, talento del volley tricolore, giocatrice di straordinari potenza e doti atletiche da predestinata, ancora in parte da sgrezzare. Con le nazionali giovanili in cinque anni, dall’U15 all'U21, ha vinto tre ori (2017, 2018, 2022) e un argento (2018) agli Europei, e un oro (2021) e due argenti ai Mondiali, con 4 premi individuali di miglior schiacciatrice. Dal 2021 fa parte dell’Italvolley seniores. Nella prima tappa di Volley Nations League è stata scelta dal ct Davide Mazzanti per partire titolare. Per Chieri si tratta di un colpo con vista sul futuro visto che la giocatrice di Lodi ha 20 anni. Per Loveth approdare a Chieri vuol dire raggiungere una società in crescita con ambizioni sempre più grandi. La scorsa stagione quarto posto in regular season e Challenge Cup vinta. La prossima stagione sarà più difficile confermare la posizione nel campionato italiano e ci sarà la Cev Cup da affrontare. Ha avuto un peso anche la presenza in panchina di Giulio Cesare Bregoli: «Da quando ho 14 anni ogni passo è stato importante per la mia crescita – spiega Omoruyi – . A Chieri posso alzare ulteriormente l'asticella. Mi intrga l'idea di andare a giocare in una società con una base solida dove c'è un bel progetto: questo mi dà serenità. Due estati fa ho potuto conoscere Giulio Bregoli facendo con lui un percorso in VNL: mi fa piacere poter lavorare con il coach anche nel club».