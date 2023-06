Cuneo, in posto 2 arriva Adelusi

TORINO. Cuneo non si ferma e guarda alle promesse del volley italiano. Per questo Anna Adelusi, vent'anni da compiere sabato , completa il reparto dei posti 2: la nuova opposta biancorossa, reduce dalla sua prima stagione nel massimo campionato con la maglia di Firenze, è attesa da un'estate di lavoro al Centro Pavesi di Milano con la Nazionale juniores allenata da Marco Mencarelli in vista dei Mondiali Under 21 in programma dal 17 al 26 agosto nelle città di León e Aguascalientes in Messico.