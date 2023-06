Passaggio diritti sportivi: la Lega ha dato l'ok

Catania in Superlega al posto di Vibo Valentia, Pineto giocherà in A2 così come Aversa che prende rileva il titolo di Bergamo. Marcianise, Mirandola e Mantova salgono in A3

ROMA- Esaminate le documentazioni prodotte il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ammissione ai Campionati 2023/24, oggi ha dato parere favorevole all’istanza presentata dalle seguenti Società relativamente all’acquisto del titolo di partecipazione al Campionato di Serie A: – da Callipo Sport Vibo Valentia a Saturnia Aci Castello (SuperLega); – da Olimpia Bergamo a Normanna Aversa Academy (Serie A2); – da Saturnia Aci Castello a Volley Pineto (Serie A2); – da JVS Civita Castellana a Volley Marcianise (Serie A3); – da Normanna Aversa Academy a Stadium Pallavolo Mirandola (Serie A3); – da Volley Pineto a Gabbiano Top Team Volley Mantova (Serie A3). Le Società hanno pertanto il diritto di regolarizzare la propria richiesta depositando entro le ore 12.00 di mercoledì 21 giugno 2023 tutta la documentazione prevista dal predetto Regolamento che verrà esaminata dalla competente Commissione Ammissione ai Campionati 2023/24. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Vibo rinuncia alla Superlega Catania promossa in A2 Tutte le news di Pallavolo

