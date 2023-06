TORINO. Stefano Lavarini allenerà il Fenerbahce. È un’ulteriore conferma di quanto i tecnici italiani siano ambiti in tutto il mondo. Due settimane dopo il divorzio a sorpresa dall'Igor Gorgonzola Novara è arrivata la proposta del club turco alla fine ha portato alla firma tra il tecnico italiano e la prestigiosa società turca. La squadra di Istanbul aveva già cercato il tecnico italiano nel corso della stagione passata, ma Lavarini aveva detto no per portare avanti il progetto dell’Igor. Quando Lavarini il 25 maggio scorso si è dimesso dalla guida tecnica del club piemontese il Fenerbahce è tornato alla carica proponendogli un contratto annuale. A rendere irresistibile la proposta il roster che il Fener gli metterà a disposizione con la possibilità concreta di vincere tutto in Turchia e in Europa. Il Fenerbahce quest’anno ha vinto il titolo turco ed è stato fermato in Champions League dal VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti. Il duello si ripeterà e avrà questa volta tra i protagonisti anche Stefano Lavarini, oltre ai tecnici Caprara, Heynen, Zé Roberto. «È una grande occasione in una società di altissimo profilo e di grandi ambizioni. Confrontarmi con mondi diversi e nuove sfide è uno stimoli importante».