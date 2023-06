Chieri, dalla Grecia arriva Anthouli

TORINO - Dalla Grecia approda a Chieri un altro talento da valorizzare. La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 chiude il roster 2023-24 con l’opposto greco Martha Anthouli in arrivo dal Panathinaikos. Chieri e Anthouli si erano conosciuti da avversari a gennaio, negli ottavi di finale di Challenge Cup. Nata a Salonicco il 13 agosto 2004, con i suoi 19 anni ancora da compiere sarà la giocatrice biancoblù più giovane. La giovane giocatrice greca porta in dote i suoi 202 cm, che fanno di lei la più alta giocatrice della rosa per la prossima stagione. Opposto di notevole forza e fisicità, è arrivata alla pallavolo professionistica nel 2018 con l'Opath Perseas. Nella serie A ellenica ha anche difeso i colori dell'Aris Salonicco, dell'Asp Thetis e dal 2022 del Panathinaikos, con cui quest'anno ha vinto il suo primo scudetto venendo premiata come miglior opposto della stagione. Gioca nella nazionale greca dall'età di 13 anni. «Della proposta di Chieri mi è piaciuto tutto – spiega Martha - . Le partite di coppa erano state emozionanti: non avevo mai giocato contro un sestetto così forte. Mi ha fatto piacere l'interessamento del club».