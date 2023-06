Pinerolo, arriva Sorokaite

TORINO - Pinerolo batte un colpo. Ed è un colpo da novanta. L’UnionVolley ha annunciato l’arrivo della schiacciatrice per la prossima stagione che vestirà i colori della Wash4green Pinerolo. Nata in Lituania a Kaunas, il 2 luglio 1988, si trasferisce in Italia all'età di 14 anni. Nel 2003, a neanche 15 anni, debutta nel Montesilvano, in B2, poi l’anno successivo viene ingaggiata dal Castelfidardo, in A2, dove rimane due stagioni. Nel 2006 passa alla Foppapedretti Bergamo, squadra della sua città adottiva, dove debutta in A1: in tre stagioni vince due Champions League e una Coppa Italia. in cui si è trasferita alla Savino Del Bene Scandicci dove ha militato sino alla passata stagione 2022/2023. «Finalmente dopo averla inseguita da diverso tempo - commenta soddisfatto il ds - siamo riusciti a portare a Pinerolo una giocatrice di così alto profilo come Indre, sarà la nostra punta di diamante del reparto d'attacco per la prossima stagione».