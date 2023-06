Savigliano, ecco Brugiafreddo

TORINO - Dopo Luca Rossato e Kristian Turkaj, Savigliano annuncia il terzo innesto in vista della Serie A3 Credem Banca 2023/24. Si tratta di Simone Brugiafreddo. Classe 2002, Brugiafreddo è uno schiacciatore nato a Moncalieri, a pochi chilometri, quindi, dal PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, palcoscenico per le gare casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano. Alto 194 centimetri, Brugiafreddo è cresciuto nel settore giovanile del Chisola Volley, prima di trasferirsi al Parella Torino dopo ha completato la sua maturazione con tre anni nel vivaio, preludio al debutto in prima squadra, avvenuto nel 2020/21. Nel 2021/22 è stato tra gli artefici della salvezza della squadra che, guidata in panchina da Lorenzo Simeon, strappò la permanenza nella terza serie nazionale in un intenso playout proprio contro Savigliano.