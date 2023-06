Colpo Grottazzolina, arriva Fedrizzi

TORINO - Poderoso squillo di mercato di Grottazzolina la quale si assicura le prestazioni di un vero e proprio pezzo da novanta della serie A2. Michele Fedrizzi (classe ‘91, 192 centimetri) sarà uno schiacciatore della Videx Yuasa 2023/24. Sei stagioni e mezzo nel massimo campionato italiano (distribuite fra Trento, Verona, Molfetta, Padova e Siena) e 14 presenze in nazionale maggiore, con la quale ha conquistato una medaglia di bronzo alla World League del 2013, per un palmares di grande spessore. Con Trento ha esordito in serie A1 il 15 novembre 2009 in un vittorioso 3-2 casalingo contro Verona e ha conquistato un mondiale per club (2009), una Champions League e una Coppa Italia (2010), una Junior League (2011) ed uno scudetto (2015). La scorsa stagione è stato protagonista dei trionfi della super Vibo Valentia.