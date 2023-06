A Roma straordinaria giornata di S3 nella fermata Cipro della Metro

ROMA- Una sede inusuale ma non per questo meno affascinante. La fermata della metro A 'Cipro' di Roma ha ospitato oggi una coinvolgente e partecipata giornata dedicata al Volley S3, organizzata dalla Fipav in collaborazione con Atac, ed occasione per promuovere i prossimi Campionati Europei 2023 di pallavolo.