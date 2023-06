Paglialunga, un martello per Taranto

TORINO - Luca Paglialunga è l’ultimo innesto nelle fila della Gioiella Prisma Taranto: martello gioiese classe 2004 per 192 cm ha vinto il titolo di campione d’Italia (trofeo delle regioni) nel 2019, poi nella stagione 2019/2020 ha disputato il campionato di serie B con la Materdomini Castellana, dal 2020 al 23 gioca in serie B a Gioia del Colle . Contemporaneamente ha affrontato l’ ultima stagione U19 arrivando terzo classificato con la Materdomini alle nazionali. Figlio “d’arte” di Danilo Paglialunga, neo terzo allenatore del team ionico, Luca è giovanissimo e sta affrontando la maturità proprio in questi giorni al liceo economico sociale, il suo grande entusiasmo lo spinge a seguire le orme del padre e accettare questa accattivante sfida approcciando il massimo campionato italiano a seguito del team rossoblù.