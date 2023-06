Zago è il martello di Trento

TORINO - Sarà Valentina Zago il nuovo opposto dell’Itas Trentino nella stagione di debutto in Serie A1 femminile. Padovana, classe 1990, vanta una grandissima esperienza in Serie A1, campionato che nella sua lunga carriera ha già affrontato con le maglie di Casalmaggiore, Scandicci e Pinerolo, per un totale di sei annate nella massima serie, oltre ad una breve escursione nel principale torneo transalpino con il Le Cannet.

Giocatrice particolarmente dotata nel fondamentale dell’attacco, nell’ultimo quadriennio ha vestito la maglia di Pinerolo, trascinando le piemontesi alla promozione nella massima serie, traguardo ottenuto vincendo anche il premio di mvp nella finale Play Off, e alla successiva riconferma in Serie A1. Valentina ha chiuso la stagione realizzando ben 370 punti (16esima nella classifica del torneo) nelle ventiquattro gare giocate (tra Regular Season e Playoff Challange), realizzando 16 ace e 41 muri vincenti e facendo registrare un’ottima percentuale del 36,6% in attacco. «Ho colto con grande entusiasmo la possibilità di giocare a Trento - ha dichiarato l'opposto -consapevole che ci siano tutti i presupposti per poter fare bene, lavorare al meglio, crescere durante l’anno e cercare di raggiungere gli obiettivi che la società e la squadra si sono prefissati». Valentina Zago ha firmato un contratto annuale e vestirà la maglia numero 13.