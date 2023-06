Eric Loeppky alla Vero Volley

TORINO - Potenza, tecnica e talento: ecco in sintesi le qualità del martello canadese, classe '98, Eric Loeppky. Il posto quattro della Vero Volley Monza, reduce da tre, ottime esperienze consecutive in Italia con la maglia di Ravenna, Padova e Taranto, è pronto ad una nuova avventura, tutta da vivere, tra Italia ed Europa, nella CEV Challenge Cup. Dotato di un grande servizio, Loeppky ritrova in squadra due compagni di nazionale, Stephen Maar e Arthur Szwarc, entrambi autori di una super stagione in maglia monzese e per questo riconfermati alla corte del tecnico Massimo Eccheli, Tra le curiosità che lo riguardano, oltre ad essere figlio d'arte (il padre Greg era un giocatore di pallavolo che ha rappresentato il Canada ai World Masters Games di Edmonton nel 2005 ed è stato un importante giocatore di beach volley nella regione di Winnipeg), ha vinto un Argento al Campionato Norceca del 2021 con la nazionale canadese seniores e due bronzi (Norceca Under 21 nel 2016 e Coppa Panamericana nel 2017) con le rappresentative giovanili.