Cuneo, al centro c'è Cioffi

TORINO - Nella rosa di Cuneo Volley entra un altro tassello importante, Massimiliano Cioffi, centrale in arrivo da Bergamo, tra le cui fila vinse anche la Supercoppa di A2 nella stagione 21/22. Il reparto si rafforza con Cioffi che raggiunge Volpato e Codarin già annunciati e si attende un altro innesto. «Sono molto contento della chiamata di coach Battocchio e di venire a giocare in una società e in una città dove la pallavolo è sempre stata un grande culto. È stata costruita una bella squadra con nomi di rilievo. Gli obiettivi quest’anno saranno importanti, ma sicuramente faticosi da raggiungere dati i roster delle altre squadre in campionato. Sono certo che faremo comunque bene e ci toglieremo delle soddisfazioni.» - le prime parole di Massimiliano Cioffi, centrale della serie A2 di Cuneo nella prossima stagione. «Ho voluto fortemente l’inserimento di “Max” in squadra, perché oltre ad essere un ragazzo splendido credo abbia delle qualità gigantesche che secondo me finora non sono state viste e apprezzate a fondo. In un campionato di A2 è necessario che tutto il roster sia di livello, gli imprevisti accadono e bisogna essere preparati, gli stati di forma non sono uguali e la qualità dell’allenamento deve essere molto alta, ma soprattutto bisogna sapersi divertire lavorando. Credo che Max sia un giocatore perfetto per questa squadra e sono molto contento che la società sia riuscita a venire incontro alla mia richiesta e alle sue esigenze, concretizzando così l’accordo» spiega coach Matteo Battocchio.