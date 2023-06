Videx diventa Historical Sponsor di Grottazzolina

TORINO - Videx e Grottazzolina, un cammino che ha fatto la storia. Così come per Modena il connubio con Panini ha lasciato un segno profondo, nella cittadina fermata il rapporto con Videx è la storia della pallavolo. Ed ora Videx diventa Historical Sopnsor. Uno dei tanti record della pallavolo a Grottazzolina, che è il più piccolo paese in serie A con 3.380 abitanti, sta nell’abbinamento con lo storico sponsor Videx: sodalizio avviato a metà anni Novanta, entrato di diritto tra le partnership sportive più longeve d’Italia, in tutte le discipline. Una favola in tutti i sensi contrassegnata da tanta serie A e da risultati di prestigio. Da quest’anno si cambia, senza interrompere il legame: la proprietà della Videx Electronics Spa ha annunciato che resterà al fianco del sodalizio grottese, ma non più come main sponsor. Un gesto di riconoscenza e di gratitudine, da parte della M&G Scuola Pallavolo, è dato dal fatto che Videx diventa Historical Sponsor e sarà la prima volta nel mezzo secolo di vita del club che un’azienda si fregia di tale titolo. Come a dire: la Pallavolo Grottazzolina sarà eternamente grata alla Videx e al titolare Rossano Marcantoni.