Italia, più testa che cuore

TORINO - Più testa che cuore. Le azzurre dell’Italvolley si aggiudicano il difficile match con il Canada e rilanciano la loro corsa verso le Finale di Volley Nations League . Si trattava di un confronto tutto in salita con una compagine in grande crescita, vogliosa di mostrare i muscoli. Le nordamericane lo hanno fatto e hanno trovato sulla loro strada anche qualche decisione arbitrale a tenerle a galla. Le azzurre avrebbero potuto perdere la bussala dopo il primo set perso, avrebbero potuto farlo nel quarto set quando gli arbitri hanno fatto la loro parte, in una Pool in cui questo è uno dei temi dolenti (basti pensare alla confusione nel finale di Brasile-Italia, avrebbero potuto farlo nel tie-break con le canadesi tornate a sperare nella vittoria. Non è andata così. Le azzurre hanno tenuto mentalmente e questo è il miglior risultato di un mese di VNL intenso.

IL PASSO AVANTI

Nel quarto parzialele ragazze di Mazzanti sono state brave a recuperare uno svantaggio di cinque punti e poi a conquistarsi addirittura tre match point (24-21), ma alla chiamata di Mazzanti di un video check per un tocco a muro, è stata mostrata l’immagine di un’altra azione e il primo arbitro, il coreano Choi Jae-Hyo, ha dato il punto al Canada che poi ha chiuso il set 24-26. Il nervosismo tra le italiane era inevitabile e avrebbe potuto compromettere la partita. Le azzurre però non si sono disunite e hanno dominato il tie-break chiudendo 10-15 e conquistando una vittoria pesantissima ai fini della corsa per le Finals perché ottenuta contro la diretta rivale per l’ottavo posto. Al di là della corsa per le Finals, ciò che conta di più è aver trovato questa forza di reazione e di lucidità in un frangente che poteva compromettere la corsa. Negli anni passati le azzurre hanno mancato appuntamenti importanti perché si sono disunite in momenti decisivi. Questa mattina il gruppo della VNL ha mostrato la capacità di reggere e questo potrebbe servire per fare un altro salto di qualità per la Nazionale azzurra.