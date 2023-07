Lazio e Lombardia trionfano nel Trofeo delle Regioni

CAMPOBASSO - Grande partecipazione, entusiasmo e livello tecnico altissimo a Campobasso dove si è concluso l’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023 che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti e atlete Under 16. A trionfare alla fine sono state le rappresentative del Lazio nel torneo femminile, battendo in finale la Lombardia che aveva vinto nella precedente edizione, e la Lombardia nel torneo maschile, contro il Veneto, altra detentrice della manifestazione.

Grande successo dunque per il Lazio femminile, guidato da Simonetta Avalle, che dopo aver vinto ieri la semifinale contro il Veneto, ha superato al PalaUnimpol di Campobasso impreziosito da una bella cornice di pubblico la Lombardia con il punteggio di 3-2 (25-8, 18-25, 17-25, 28-26, 15-12), aggiudicandosi così il primo posto e dimostrando grande qualità.

Alla presenza del vicepresidente federale Adriano Bilato, nella finale primo e secondo posto maschile sono stati i ragazzi della Lombardia ad alzare al cielo a Campobasso il Trofeo: la formazione guidata da Daniele Morato nella finale contro il Veneto si è imposta 3-1 (21-25, 25-21, 28-26, 25-17) e possono quindi far partire i festeggiamenti per la conquista del sesto trofeo della loro storia. Una vittoria giunta al termine di una settimana ricca di sfide emozionanti sempre vissute in un clima di festa e sano agonismo.

IL TORNEO FEMMINILE-

Tornando alla finale femminile nel primo set è stato il Lazio a partire subito con maggiore convinzione accumulando un margine di vantaggio (12-4) che si è fatto sempre più consistente anche grazie ad un efficace servizio. La Lombardia ha poi ceduto definitivamente sotto gli attacchi delle ragazze laziali fino al conclusivo 25-8.

Molto diverso, invece, l’andamento del secondo parziale, la selezione lombarda si è portata in testa (9-5). Con il passare delle azioni la formazione guidata in panchina da Simonetta Avalle ha tentato di recuperare e grazie anche a un buon turno in battuta si è portata a -2 (11-13). Nella fase finale la Lombardia ha nuovamente ripreso il comando del gioco aumentando nuovamente le distanze (23-18) portando la partita in parità (25-18).

Nella terza frazione di gioco la Lombardia ha provato a scappare avanti, ma al Lazio sono servite poche azioni per riportarti in parità (8-8). Il set è rimasto a lungo in equilibrio finché la Lombardia grazie al suo attacca ha prodotto l’allungo (18-14). La rappresentativa del Lazio ha accusato il colpo e nonostante alcuni tentativi di rimonta, sono state costrette ad arrendersi (25-17). Nella quarta frazione la Lombardia ha iniziato come ha concluso il terzo set. La formazione allenata da Matteo Prezioso ha trovato un buon turno in battuta (5-1). Nella fase centrale del set le due formazioni non hanno abbassato il ritmo dando vita ad un set avvincente e le due squadre hanno lottato punto a punto. Nel finale il Lazio dopo aver annullato due palle match alla Lombardia ha chiuso in proprio favore con il risultato di 28-26.

Il tie-break è stato contraddistinto dall’equilibrio (8-8). Con il passare delle azioni il Lazio ha compiuto il sorpasso (11-10) e sono riuscite a vincere la battaglia chiuda sul 15-12. Top scorer del match Alexandra Baleva con ben 32 punti messi a segno.

I PROTAGONISTI-

Simonetta Avalle (Allenatore Lazio Femminile)- « Al termine di questa combattutissima finale contro la Lombardia provo grande emozione e immensa gioia. Proprio la gioia è il sentimento che più ho cercato di trasmettere a tutte le ragazze in questa settimana di gare. Perché le emozioni che una giovane atleta prova al Trofeo delle Regioni non sono comparabile con nient’altro; ho detto loro di godersi ogni momento senza soffrire e patire. Oggi in campo abbiamo messo cattiveria agonistica, ma soprattutto grande gioia ed entusiasmo. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società che mi permettono di lavorare con queste splendide ragazze. Su tutte Volleyrò Casal de Pazzi e Volley Friends che sono sodalizi che lavorano tanto e bene con i giovani. Io non ho fatto altro che metterle insieme e dato energia e la spinta in più per raggiungere un grande traguardo. In questo anno abbiamo lavorato tanto, ora è il momento solo di godersi questo bellissimo successo ».

Matteo Prezioso (Allenatore Lombardia femminile)-« Nel quarto set abbiamo cercato di chiudere tirando forte contro le mani alte. È mancata un po’ di lucidità per scegliere il colpo vincente. Siamo arrivati a questo punto grazie alla profondità del nostro organico. Posso dire di avere un grande gruppo perché siamo usciti fuori dal 25-8 del primo set e sono orgoglioso di avere allenato un grande gruppo ».

TORNEO MASCHILE-

Nella finale maschile disputata a seguire nel primo set c’è stata una buona partenza del Veneto (10-7) con i ragazzi guidati da Giorgio Sabbatin in grado di mostrare un buon gioco. Nelle fasi successive è stato ancora il Veneto, campione al TDR di Salsomaggiore lo scorso anno, a tenere ben strette le redini del gioco scavando un solco tra sé e gli avversari (16-10). Nel finale è bastata una buona gestione generale per chiudere il set 25-21).

Nel secondo set c’è stata la pronta reazione della Lombardia, con i ragazzi di Daniele Morato bravi a dettare il ritmo e l’intensità del match allungando sul (20-16). Nel finale una gestione senza sbavature ha permesso alla Lombardia di portare il conto dei set in parità (25-21).

Terzo set vietato per i deboli di cuore con il Veneto che rientra in campo con passo deciso e prova ad allungare trovando un +5 (12-7). La Lombardia da parte sua prova a trovare delle valide contromisure mettendosi di nuovo in scia degli avversari (12-10). Nel finale la Lombardia compie la rimonta e dopo aver annullato una palla set al veneto chiude il parziale ai vantaggi 28-26.

l quarto set non ha regalato meno spettacolo con Lombardia galvanizzata dalla rimonta nel precedente parziale è scappata in avanti, continuando a mostrare un buon gioco (16-11). Nonostante una timida ripresa degli avversari la Lombardia chiude sul (25-17) e conquista il Trofeo delle Regioni 2023.

I PROTAGONISTI-

Daniele Morato (Allenatore Lombardia maschile)- « Nel terzo set ci siamo inventati un bel numero e sono stati bravi i ragazzi a credere di portare a casa un set che sembrava invece perso. In quei momenti siamo stati bravi soprattutto in difesa e a muro.Nell’arco di questo Trofeo delle Regioni i ragazzi sono stati bravi nei momenti chiave delle partite. Penso alle gare vinte al tie-break contro Puglia e poi in semifinale contro il Lazio. È una squadra che sa soffrire ma allo stesso tempo sa divertirsi e quando ti diverti tutto ti riesce meglio.Vincere un Trofeo delle Regioni per questi ragazzi significa tanto. Voglio dire a tutti loro di continuare a divertirsi e amare questo meraviglioso sport che è la pallavolo ».

Giorgio Sabbatin (Allenatore Veneto maschile)- « Siamo partiti forte, quando abbiam tenuto alto il livello della battuta e del muro abbiamo portato a casa il parziale. Nel secondo set è cresciuta anche la Lombardia sul fronte della battuta, mentre noi siamo calati in quel fondamentale. Nel terzo parziale siamo sempre stati davanti ed è finita ai vantaggi e, nel momento chiave in cui bisognava fare delle scelte, ci siamo complicati un po’ la vita andando oltre le situazioni semplici ed abbiamo finito per pagare il contraccolpo nel quarto set. Complimenti, però, vanno alla Lombardia per aver fatto il giusto per farci saltare ».

A seguire si è svolta la consueta cerimonia di premiazione delle squadre finaliste che ha visto la partecipazione tra gli altri del vicepresidente federale Adriano Bilato, i consiglieri federali Gianfranco Salmaso e Felice Vecchione e il presidente del CR Fipav Molise Gennaro Niro.

Nell'ambito delle attività dell'EuroVolley Tour che in queste settimane sta attraversando l'Italia, i presenti al PalaUnimol di Campobasso hanno avuto l'opportunità di scattarsi una foto con il trofeo dei Campionati Europei femminili. Il “Truck” con a bordo la Coppa era presente anche ieri alla cerimonia di premiazione delle squadre dal quarto al ventunesimo posto e con l’occasione tutte le rappresentative hanno avuto modo di vedere dal vivo il trofeo e di ritirare dei gadget dei Campionati Europei.

I RISULTATI

FINALI 1° - 2° POSTO-

Femminile: Lombardia-Lazio 2-3 (8-25, 25-18, 25-17, 26-28, 12-15)

Maschile: Veneto-Lombardia 1-3 (25-21, 21-15, 26-28, 17-25)

CLASSIFICA FEMMINILE-

1.Lazio 2. Lombardia3.Veneto 4.Piemonte .5.Toscana 6.Emilia Romagna 7.Liguria 8. Sicilia 9.Campania 10.Sardegna 11.Marche 12. Abruzzo 13.Trentino 14.Friuli Venezia Giulia 15.Calabria 16.Valle d’Aosta 17.Alto Adige 18.Umbria 19.Puglia 20.Basilicata 21.Molise.

CLASSIFICA MASCHILE-

1.Lombardia 2.Veneto 3.Marche 4.Lazio 5.Trentino 6.Emilia Romagna 7. Calabria 8. Sicilia 9. Friuli Venezia Giulia 10. Umbria 11.Puglia 12. Toscana 13. Campania 14. Piemonte. 15. Alto Adige 16. Liguria 17. Abruzzo. 18. Sardegna 19. Basilicata 20. Valle d’Aosta 21. Molise.

PREMI INDIVIDUALI FEMMINILI-

Miglior Centrale: Giorgia Serafin (Veneto)

Miglior Schiacciatrice: Ilaria Nozza (Lombardia)

Miglior libero: Virginia Di Napoli (Lombardia)

Miglior Palleggiatrice: Vanessa Hernandez (Lazio)

MVP: Alexandra Baleva (Lazio)

PREMI INDIVIDUALI MASCHILI-

Miglior Centrale: Jacopo Tosti (Lazio)

Miglior Schiacciatore: Simone Bertoncello (Veneto)

Miglior libero: Andra Giani (Lazio)

Miglior Palleggiatore: Leonardo Bonacchi (Lombardia)

MVP: Alessandro Piva (Lombardia)

IL ROSTER DEL LAZIO, FORMAZIONE CAMPIONE FEMMINILE-



Alexandra Baleva, Arianna D’Angelo, Letizia Feriozzi, Alessia Forte, Martina Franchini, Sofia Giulì, Vanessa Hernandez, Nicole Mastrangelo, Beatrice Masucci, Viola Miulli, Sara Mori, Chiara Pellegrini, Matilde Roccoli, Layla Viti. All. Simonetta Avalle.

Il ROSTER DELLA LOMBARDIA CAMPIONE MASCHILE-

Leonardo Bocnacchi, Francesco Bongiolatti, Enea David Cavallari, Lorenzo Ciampi, Jacopo Corbetta, Tommaso Corti, Flavio Costi, Lorenzo Febbrari, Nicolò Garello, Lorenzo Pedercini, Alessandro Piva, Luca Romano, Andrea Usanza, Pietro Valgiovio. All. Daniele Morato.

ALBO D’ORO FEMMINILE-

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

2023: Lazio

ALBO D’ORO MASCHILE-

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

2023: Lombardia