Offanengo a stelle e strisce con Rollins

TORINO - Sarà ancora un Offanengo a stelle e strisce nel prossimo campionato di A2 femminile. Dopo aver accolto nella scorsa stagione la prima giocatrice americana della storia del sodalizio cremasco, la californiana Haylee Nelson, la società del presidente Cristian Bressan ha scommesso nuovamente sul mercato statunitense ingaggiando un'altra schiacciatrice, Adanna Rollins, che entra così a far parte del roster allenato da coach Giorgio Bolzoni. Adanna Rollins è nata il 10 ottobre 1999 ed è alta un metro e 83 centimetri. Cresciuta pallavolisticamente nell'università del Minnesota, si è poi trasferita nell'ateneo del Kentucky, dove ha concluso la carriera universitaria, vincendo tra l'altro numerosi premi individuali nel corso degli anni. Nella scorsa stagione, ha deciso di vivere un'esperienza pallavolistica nel campionato portoricano, indossando la maglia del Pinkin de Corozal e festeggiando la vittoria del campionato oltre a collezionare ottime prestazioni individuali. Ora la sua prima esperienza in Europa e in Italia, approdando in A2 al Volley Offanengo.