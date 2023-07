Santarelli e Lavarini, agli Europei occhio a quei due

TORINO - Occhio a quei due. La Volley Nations League femminile si è conclusa con la vittoria della Turchia e il terzo posto della Polonia. Due risultati prestigiosi che portano la firma dei tecnici italiani che guidano le due compagini. Daniele Santarelli ha portato le turche al primo loro successo di peso dopo tanti anni di conduzione targata Giovanni Guidetti. Santarelli ha fatto centro la scorsa stagione vincendo il Mondiale con la Serbia al primo anno sulla panchina, ora ripete l’impresa in VNL e si conferma tecnico vincente. Stefano Lavarini conquista un terzo posto che vale oro per il gruppo polacco che ha battuto nella finale per il terzo posto le campionesse olimpiche degli Stati Uniti. Così ha dimostrato di avere grandi doti nel far crescere il gruppo. Prova ne sia la bella prova alle Olimpiadi con la Corea del Sud. Ora dovrà risolvere alcuni limiti in attacco delle biancorosse per affrontare da protagonista l’Europeo. Santarelli Lavarini si candidano ad un ruolo importante nella manifestazione che inizierà a metà agosto. Due avversari scomodi per le azzurre nel cammino verso il trofeo continentale.