Zingoni ancora in panchina a Cantù

TORINO - Alessio Zingoni resta sulla panchina del Pool Libertas Cantù per il terzo campionato consecutivo , e affiancherà di nuovo il tecnico Francesco Denora. Nel corso della stagione scorsa, inoltre, l'allenatore toscano ha assunto anche il ruolo di Direttore Tecnico del Settore Giovanile della compagine canturina, percorso che continuerà. «Alessio si è rivelato essere un ideale braccio destro, e anche sinistro in alcune occasioni – rivela Franesco Denora –, molto preparato e competente. La sua conferma mi lascia sereno: so che potrò contare su di lui sotto ogni aspetto . Siamo la coppia decisamente più giovane del campionato, ma non ci poniamo limiti: la voglia di lavorare e continuare ad imparare non ci manca, e Alessio ne è l'esempio».

OBIETTIVI

«Sono molto contento di restare per il terzo anno consecutivo a Cantù – dice il secondo allenatore canturino –. Posso dire di conoscere bene l'ambiente, e che l'ambiente conosce bene me. Ci saranno nuove sfide durante tutto l'anno su entrambi i fronti, e cercheremo di superarle, insieme a Francesco e alla squadra per quanto riguarda la Serie A2, e insieme a Maurizio (il Direttore Sportivo Cairoli, ndr), al Responsabile del Settore Giovanile Stefano Pozzi e a tutti gli allenatori del settore giovanile di superare le altre. Il campionato di Serie A2 sarà tosto, e non sembra esserci una squadra che possa “ucciderlo” come ha fatto la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia lo scorso anno. Ci sono però ottime squadre, e il livello generale è molto alto. Noi cercheremo di affrontare partita dopo partita con la consapevolezza che sarà molto difficile ripetere un'annata come la scorsa, ma ci proviamo».