Cecchetto rinnova con Bergamo 1991

TORINO - Bergamo Volley 1991 sarà al via della nuova stagione con il libero Giada Cecchetto che ha rinnovato il contratto. Al suo primo anno a Bergamo, Cecchetto ha saputo essere una garanzia nelle retrovie, si è messa al servizio della squadra e ha conquistato il pubblico bergamasco. «Sono davvero felice di rimanere - sottolinea raggiante al momento del rinnovo del suo contratto - Non ho esitato nella scelta, perché qui ho vissuto emozioni incredibili, conosciuto persone speciali e grazie alla società e all'affetto della città mi sono sentita veramente a casa. Non vedo l'ora di tornare sul campo a lottare su ogni pallone per portare sempre più in alto Bergamo, ascoltando i cori della nostra nobiltà rossoblù».