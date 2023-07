Azzurri, la Nations League è un esame

TORINO - Italia-Stati Uniti, semifinale di Volley Nations League è già un un esame. Si gioca questa sera, a Danzica, alle 20 in diretta su Sky Summer,il gruppo azzurro, campione d’Euopa e del mondo in carica, ha comunque qualcosa da chiedere a questa partita. In primo luogo perché resta aperta la ferita della sconfitta nella precedente edizione in semifinale. Si giocava in casa e c‘era molta attesa. Il resto della storia lo conosciamo tutti ed è stata una storia a lieto fine. Ma il tarlo di quella sconfitta è rimasto. Un’altra considerazione va fatta. Questa partita è il primo decisivo banco di prova per valutare il cammino fatto dagli azzurri in questi due mesi. Gli Stati Uniti sono una delle squadre più in forma del torneo, se non quella più in forma. Nei gironi hanno vinto la sfida con gli azzurri, ad Ottawa, per 3-0 senza appello. Ora vengono da una quarto di finale sofferto con la Francia che li avrà impegnati molto a livello fisico e mentale. Però restano una squadra difficile e pericolosa. Sarà vero che la Nazionale italiana ha due appuntamenti che contano di più (Europeo in casa e qualificazioni olimpiche) però è altrettanto vero che la VNL è l’unico titolo che manca all’Italia e completare il percorso di vittorie sarebbe il modo migliore per lanciarsi verso la seconda parte della stagione